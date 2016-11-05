Раонич снялся с полуфинала турнира в Париже, Маррэй станет первой ракеткой мира

Милош Раонич выйти на корт в полуфинальном матче турнира в Париже против Энди Маррэя. Причиной стала травма канадца. Британец в финале встретится с Джоном Изнером из США. Отметим, что благодаря присужденной победе Маррэй выйдет на первое место в рейтинге ATP. Предыдущий лидер серб Новак Джокович ранее вылетел в четвертьфинале турнира, уступив Марину Чиличу. Он занимал первое место на протяжении 122 недель.

Маррэй стал первым британцем, вышедшим в лидеры рейтинга ATP после введения системы в 1973 году.