18:10 | ТЕННИС — ATP

Раонич снялся с полуфинала турнира в Париже, Маррэй станет первой ракеткой мира

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Милош Раонич выйти на корт в полуфинальном матче турнира в Париже против Энди Маррэя. Причиной стала травма канадца. Британец в финале встретится с Джоном Изнером из США. Отметим, что благодаря присужденной победе Маррэй выйдет на первое место в рейтинге ATP. Предыдущий лидер серб Новак Джокович ранее вылетел в четвертьфинале турнира, уступив Марину Чиличу. Он занимал первое место на протяжении 122 недель.

Маррэй стал первым британцем, вышедшим в лидеры рейтинга ATP после введения системы в 1973 году.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2016/

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