Раонич отказался от борьбы во втором круге турнира в Токио

Канадец Милош Раонич завершил выступление на турнире в Токио. Он отказался от борьбы во втором круге против японца Юити Сугиты в первом сете, проиграв первый гейм. В четвертьфинале турнира Сугита встретится с французом Адрианом Маннарино.

В другой встрече бельгиец Давид Гоффен в трех сетах победил австралийца Мэттью Эбдена – 2:6, 7:5, 7:6 (7:1). Теперь он сыграет с французом Ришаром Гаске.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 563 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сугита (Япония) – Раонич (Канада, 3) – 1:0 отказ 2-го игрока

Гоффен (Бельгия, 4) – Эбден (Австралия, Q) – 2:6, 7:5, 7:6 (7:1)