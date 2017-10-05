Раонич отказался от борьбы во втором круге турнира в Токио

Канадец Милош Раонич завершил выступление на турнире в Токио. Он отказался от борьбы во втором круге против японца Юити Сугиты в первом сете, проиграв первый гейм. В четвертьфинале турнира Сугита встретится с французом Адрианом Маннарино.
В другой встрече бельгиец Давид Гоффен в трех сетах победил австралийца Мэттью Эбдена – 2:6, 7:5, 7:6 (7:1). Теперь он сыграет с французом Ришаром Гаске.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 563 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сугита (Япония) – Раонич (Канада, 3) – 1:0 отказ 2-го игрока
Гоффен (Бельгия, 4) – Эбден (Австралия, Q) – 2:6, 7:5, 7:6 (7:1)
Дополнительная информация
Материалы других СМИ