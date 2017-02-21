Раонич и Сок - во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Канадец Милош Раонич в первом круге турнира АТР в Делрэй-Бич обыграл американца Тима Смычека - 6:1, 6:4. В следующем раунде он сыграет с хорватом Борной Чоричем, который переиграл Сантяго Хиральдо из Колумбии - 6:2, 6:3. Также во второй круг вышли Джек Сок из США и Стив Дарсис из Бельгии.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open
Призовой фонд 534 625 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Раонич (Канада, 1) - Смычек (США, Q) - 6:1, 6:4
Дарсис (Бельгия, Q) - Томич Б. (Австралия, 6) - 3:6, 6:1, 6:4
Чорич (Хорватия) - Хиральдо (Колумбия) - 6:2, 6:3
Сок (США, 3) - Албот (Молдавия) - 6:4, 7:6 (7:2)