Раонич и Сок - во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Канадец Милош Раонич в первом круге турнира АТР в Делрэй-Бич обыграл американца Тима Смычека - 6:1, 6:4. В следующем раунде он сыграет с хорватом Борной Чоричем, который переиграл Сантяго Хиральдо из Колумбии - 6:2, 6:3. Также во второй круг вышли Джек Сок из США и Стив Дарсис из Бельгии.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 534 625 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Раонич (Канада, 1) - Смычек (США, Q) - 6:1, 6:4

Дарсис (Бельгия, Q) - Томич Б. (Австралия, 6) - 3:6, 6:1, 6:4

Чорич (Хорватия) - Хиральдо (Колумбия) - 6:2, 6:3

Сок (США, 3) - Албот (Молдавия) - 6:4, 7:6 (7:2)