03:00 | Теннис — ATP

Рамос-Виньолас стал вторым финалистом турнира в Кито


Испанец Альберт Рамос-Виньолас вышел в финал турнира в Кито (Эквадор). Со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 он обыграл бразильца Тьягу Монтейро. Матч продолжался 2 часа 45 минут. 

Испанский теннисист выполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник упустил оба брейк-пойнта.

В финале Рамос-Виньолас встретится со своим соотечественником Роберто Карбальесом-Баэной

Кито (Эквадор) 

Турнир ATP Ecuador Open 

Призовой фонд 501 345 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Тьягу Монтейро (Бразилия) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/ecuador/2018/

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