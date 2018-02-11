Рамос-Виньолас стал вторым финалистом турнира в Кито

Испанец Альберт Рамос-Виньолас вышел в финал турнира в Кито (Эквадор). Со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 он обыграл бразильца Тьягу Монтейро. Матч продолжался 2 часа 45 минут.

Испанский теннисист выполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник упустил оба брейк-пойнта.

В финале Рамос-Виньолас встретится со своим соотечественником Роберто Карбальесом-Баэной.

Кито (Эквадор)

Турнир ATP Ecuador Open

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Тьягу Монтейро (Бразилия) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.