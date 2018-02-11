Рамос-Виньолас стал вторым финалистом турнира в Кито

Испанец Альберт Рамос-Виньолас вышел в финал турнира в Кито (Эквадор). Со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 он обыграл бразильца Тьягу Монтейро. Матч продолжался 2 часа 45 минут.
Испанский теннисист выполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник упустил оба брейк-пойнта.
В финале Рамос-Виньолас встретится со своим соотечественником Роберто Карбальесом-Баэной.
Кито (Эквадор)
Турнир ATP Ecuador Open
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Тьягу Монтейро (Бразилия) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.
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