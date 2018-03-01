Рамос-Виньолас пробился в четвертьфинал турнира в Бразилии

Испанец Альберт Рамос-Виньолас вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу. Со счетом 6:3, 6:4 он победил бразильца Гильерме Клезара. В полуфинале Рамос-Виньолас встретится с чилийцем Николасом Харри.
Сан-Паулу (Бразилия)
Турнир ATP Brasil Open
Призовой фонд 516 205 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) - Гильерме Клезар (Бразилия, Q) - 6:3, 6:4
Николас Харри (Чили) - Гвидо Пелья (Аргентина, 6) - 6:7(2:7), 6:4, 7:6(7:2)
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