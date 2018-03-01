22:55 1 марта | Теннис — ATP

Рамос-Виньолас пробился в четвертьфинал турнира в Бразилии


Испанец Альберт Рамос-Виньолас вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу. Со счетом 6:3, 6:4 он победил бразильца Гильерме Клезара. В полуфинале Рамос-Виньолас встретится с чилийцем Николасом Харри.

Сан-Паулу (Бразилия) 

Турнир ATP Brasil Open 

Призовой фонд 516 205 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) - Гильерме Клезар (Бразилия, Q) - 6:3, 6:4

Николас Харри (Чили) - Гвидо Пелья (Аргентина, 6) - 6:7(2:7), 6:4, 7:6(7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/costa/2018/

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