Рамос-Виньолас пробился в четвертьфинал турнира в Бразилии

Испанец Альберт Рамос-Виньолас вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу. Со счетом 6:3, 6:4 он победил бразильца Гильерме Клезара. В полуфинале Рамос-Виньолас встретится с чилийцем Николасом Харри.

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир ATP Brasil Open

Призовой фонд 516 205 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) - Гильерме Клезар (Бразилия, Q) - 6:3, 6:4

Николас Харри (Чили) - Гвидо Пелья (Аргентина, 6) - 6:7(2:7), 6:4, 7:6(7:2)