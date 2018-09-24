Рамос-Виньолас обыграл Сеппи в первом раунде турнира в Шэньчжэне

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас обыграл итальянца Андреаса Сеппи (6:7(5:7), 7:6(9:7), 6:3) в первом раунде турнира АТР в Шэньчжэне (Китай). В следующем раунде он сыграет с сербом Виктором Троицки.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open

Призовой фонд 733 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Йошихито Нишиока (Япония, Q) - Денис Кудла (США) - 6:1, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) - У Ди (Китай, WC) - 6:2, 6:2

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Андреас Сеппи (Италия, 8) - 6:7(5:7), 7:6(9:7), 6:3