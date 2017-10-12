Рафаль Надаль: "Если смогу закончить год на первой строчке, это будет важным достижением для меня"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что хотел бы в четвертый раз в карьере завершить год на первой строчке рейтинга. Он также добавил, что для него это очень непросто.

Напомним, в этом сезоне 31-летний Надаль стал победителем турниров ATP в Монако, Барселоне, Мадриде и Пекине. Он также выиграл US Open и Roland Garros.

– Если мне удастся завершить год на первой строчке, это будет важным достижением для меня, – приводит ATP World Tour слова Надаля. – Я уже три раза завершал год на вершине рейтинга и сделать это в четвертый раз с таким перерывом – это очень нелегко. Но мне еще нужно проделать определенный объем работы.

Сегодня Надаль сыграет с итальянцем Фабио Фоньини в третьем круге турнира в Шанхае.