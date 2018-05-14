Рафаэль Надаль: "Я знаю, что именно сделал не так в Мадриде, и постараюсь изменить это в Риме"

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что поработает над ошибками, допущенными в четвертьфинале турнира в Мадриде, где проиграл австралийцу Доминику Тиму (5:7, 3:6), и улучшит свою игру в Риме. По словам теннисиста, соревнования в Италии значат для него очень много.

На этой неделе Надаль уступил первую строчку рейтинга ATP швейцарцу Роджеру Федереру.

– Каждый турнир важен сам по себе, – цитирует официальный сайт ATP Надаля. – А для меня – даже больше. У нас с этими турнирами большая история. Я семь раз становился победителем в Риме. Для меня участие в этом турнире всегда является чем-то особенным.

Было не так много времени, чтобы обдумать произошедшее в Мадриде. Я просто должен был сыграть лучше. Я знаю, что именно сделал не так, и постараюсь изменить это в Риме. В целом, я доволен своим возвращением после травмы. Здесь у меня будет еще одна показать лучшую игру.

В одном я уверен на сто процентов: я буду думать о "Ролан Гаррос", пока нахожусь в Риме, а сосредоточусь на выступлениях этой недели.

Турнир в Риме проходит с 13 по 20 мая.

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