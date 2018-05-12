Рафаэль Надаль: "Я расстроен, но Тим сыграл лучше меня"

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от австрийца Доминика Тима в четвертьфинале турнира серии "Мастерс-1000" в Мадриде (5:7, 3:6). Надаль отметил, что соперник показал более высокий уровень игры.

– Конечно, я расстроен. Я пытался вернуться в матч, но сегодня я был недостаточно хорош. Он сыграл лучше, это и предопределило исход встречи, – цитирует официальный сайт ATP Надаля. – Иногда ты играешь не так, как хочешь. В данном случае соперник действовал на высоком уровне, так что я хочу его поздравить.