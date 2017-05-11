Рафаэль Надаль: "Я не был плох, я был очень плох"

Испанец Рафаэль Надаль остался недоволен своей игрой в матче второго круга турнира в Мадриде с Фабио Фоньини 7:6, 3:6, 6:4. В следующем круге Надаль встретится с австралийцем Ником Киргиосом.

– Я не был плох, я бы очень плох, – цитирует AFP Надаля. – Но все же сохранял настрой на игру. Получился матч нервозным, к тому же Фабио не давал много времени. Приходилось сохранять концентрацию на пределе. Но победа дает много уверенности. С Киргиосом будет сложно, он бывает агрессивным, оказывает давление.