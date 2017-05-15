Рафаэль Надаль: "Я хорошо себя чувствую, проблем нет"

Испанец Рафаэль Надаль доволен тем, как складывается нынешний сезон. Он выиграл турнир в Мадриде и возглавил чемпионскую гонку АТР.

– Я работаю в верном направлении, – цитирует AFP Надаля. – Результаты приходят, что позволяет мне двигаться вперед. Ощущаю радость, когда работа выполняется. Эта радость поддерживает меня, мотивирует. Наслаждаюсь моментом. В прошлом году меня беспокоило запястье, но сейчас контекст совершенно иной. Я хорошо себя чувствую, проблем нет. Есть смысл выступить на турнире в Риме. Это очень важный турнир.