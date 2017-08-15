Рафаэль Надаль: "Вернуться на первое место в рейтинге было сложно"

Испанец Рафаэль Надаль признался, что ему будет приятно вернуться в лидеры рейтинга АТР. Он станет первой ракеткой мира 21 августа.

– Вернуться на эту позицию – нечто особенное, – цитирует AFP Надаля. – Многое произошло с тех пор, как я в последний раз был на первом месте. Были трудные моменты, но я всегда демонстрировал страсть и любовь к игре. Поэтому смог вернуться. Стараюсь наслаждаться моментом. Есть много сильных молодых теннисистов. Так что вернуться на первое место было сложно. Но я провожу хороший сезон.