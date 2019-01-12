Рафаэль Надаль: "Уход Маррея - плохая новость для соперников"

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль расстроен решением Энди Маррея завершить карьеру. Об уходе британский теннисист объявил 11 января.

- Конечно, это очень плохая новость, - цитирует AP Надаля. - Это будет большая потеря для нас, для мира тенниса, для тура, для фанатов и даже для соперников, которые были частью выдающихся противостояний на долгое время.

Но честно говоря, когда кто-то вроде него, добившегося в теннисе практически всего, так долго испытывает проблемы, он принимает правильное решение для своего психологического здоровья.