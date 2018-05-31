Рафаэль Надаль: "Трудно представить мою жизнь без моря"

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о своей страсти. Испанец заявил, что не может вообразить свою жизнь без моря и выразил надежду, что в будущем сможет проводить рядом с водой гораздо больше времени.

– Даже трудно представить мою жизнь без моря – я всегда был с ним связан, у нас особые отношения, – цитирует CNN Надаля.– Я провожу там много времени. Хотел бы путешествовать на лодке по разным местам – я уже приобрел яхту. У моего отца тоже была лодка. Вообще, люблю отдыхать на море, если появляется такая возможность. Надеюсь, что в дальнейшем смогу проводить у моря гораздо больше времени. То чувство свободы, которое оно дает, трудно передать.

Надаль вышел во второй круг Roland Garros. В этом раунде он встретится с аргентинцем Гвидо Пельей.