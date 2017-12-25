Рафаэль Надаль: "Не вижу себя на корте в возрасте Федерера"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подчеркнул, что не думает о том, будет ли выходить на корт в 37 лет, как его многолетний соперник Роджер Федерер.

- У каждого свой путь, все они разные, - цитирует AS Надаля. - То, что хорошо одному человеку, необязательно хорошо другому. Мне 31 год, и до 37-летия, которое отпразднует Федерер, еще далеко. Я сосредоточен на ежедневных тренировках и сомневаюсь, что он в своем возрасте думал на шесть лет вперед. Все зависит от формы, психологии и того, куда мы движемся. Когда мне было 26, я не думал о том, буду ли играть в 31. Сейчас я тоже не вижу себя на корте в возрасте нынешнего Федерера.