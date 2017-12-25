Рафаэль Надаль: "Не хотел бы играть до возраста Федерера"

Испанец Рафаэль Надаль считает, что не будет играть в теннис еще пять лет. Сейчас ему 31 год, а швейцарцу Роджеру Федереру – 36 лет.

– Хочу ли я играть в 36 лет? Нет. У каждого свой путь, – цитирует AS Надаля. – Если что-то хорошо одному, это не значит, что хорошо и другому. Мне 31 год. До 36 лет еще далеко. Я не знаю, что случится за это время. Все зависит от физического и психологического состояния. Когда тебе 26 лет, ты не думаешь, как будешь играть в 31. А я сейчас не думаю, каким буду в возрасте Федерера.