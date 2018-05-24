Рафаэль Надаль: "Мне нравится быть на корте каждый день"

Испанец Рафаэль Надаль отметил, что не теряет мотивацию, несмотря на многочисленные победы и славную карьеру. В обновленном рейтинге АТР он снова стал первым.

– Мне нравится быть на корте, – цитирует Le Figaro Надаля. – Каждый день. Я мотивирован и хочу продолжать играть на высочайшем уровне. Мне везет. Я очень доволен тем, как складывается моя карьера. Могу только поблагодарить свою жизнь за все, что со мной приключалось. Теннис делает меня счастливым. У меня крепкое здоровье. Когда наступит день, и я не буду чувствовать такого азарта от выхода на корт, придется заняться чем-то другим. А пока я продолжу играть.