Рафаэль Надаль: "Хочу выиграть 10-й "Ролан Гаррос", но следующий шаг – Барселона"

Испанец Рафаэль Надаль после победы над соотечественником Альбертом Рамосом-Виньоласом в финале турнира ATP в Монте-Карло подчеркнул, что для него этот день является важным в карьере. 30-летний теннисист выиграл турнир в Монте-Карло в 10-й раз, он улучшил собственный же рекорд по количеству побед на отдельно взятом турнире.

– Это действительно что-то невероятное, – приводит Tennis World USA слова Надаля. – 10-й раз выиграть такой крупный турнир, как в Монте-Карло, – у меня просто нет слов, чтобы описать свои чувства. Каждый год разные эмоции, но всегда это нечто особенное – поднять над головой этот трофей. Конечно, для этого требуется немного удачи, и многое должно сложиться, чтобы победить на таком турнире 10 раз.

Я счастлив продолжать играть в теннис и быть здоровым все эти годы, чтобы иметь возможность выступать на одном из красивейших турниров года. Я очень рад вновь победить здесь. Это очень важный день в моей карьере. Для меня очень важно чувствовать себя конкурентоспособным каждую неделю. Победа здесь – важный шаг вперед для меня.

Да, я хочу выиграть 10-й "Ролан Гаррос", но следующий шаг – Барселона. Монте-Карло, Барселона, Рим, Мадрид – каждый из этих турниров по-своему важен для меня, а не просто как подготовка к "Ролан Гаррос". Он будет позже. И эта первая победа на грунте в 2017 году придает мне уверенности в том, что у меня будет шанс выиграть 10-й титул на Открытом чемпионате Франции.