Рафаэль Надаль: "Хочется плакать, когда вижу, что происходит в стране"

Испанец Рафаэль Надаль признался, что опечален ситуацией вокруг референдума в Каталонии. 1 октября со скандалом в этом регионе прошел референдум об отделении от Испании.

– Мне хочется плакать, когда я вижу, что происходи в стране, – цитирует Marca Надаля. – Мы же знаем и умеем жить вместе, быть примером для всего мира, но дошли до ситуации, которая сложилась вчера. Я думаю, что мы создаем отрицательный имидж. Я был убит теми сообщениями, которые приходили вчера весь день. Речь об этих инцидентах, связанных с референдумом. Сейчас не время искать виноватых. Есть люди, которые манипулировали с помощью информации другими, создав хаос, которого не должно быть в нашем веке. Конфликтующие стороны должны сесть за стол переговоров, попытаться достичь соглашения и продолжать жить в мире.