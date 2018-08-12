Рафаэль Надаль: "Хачанов мощно подает, сильно бьет с задней линии"

Испанец Рафаэль Надаль после победы в полуфинале турнира в Торонто над россиянином Кареном Хачановым (7:6 (7:3), 6:4) высоко оценил потенциал 22-летнего москвича. По его словам, иногла соперник ошибается, но это объясняется агрессивной манерой игры.

– Карен мощно подает, сильно бьет с задней линии. У него отличный бэкхенд, но и с форхенда у него мяч летит очень быстро", – приводит слова Надаля официальный сайт АТР. - Да, иногда он ошибается справа, но это объясняется агрессивной манерой его игры. Мне нужно было сдерживать его удары и самому играть агрессивно. Когда я заставлял его перемещаться по корту, то получал контроль над игрой. Но это очень трудно сделать, потому что он сильно бьет.

В финале будет сложный матч против сложного соперника. Нужно хорошо подготовиться. Впереди много работы, но будет здорово, если выиграю. Турнир в Канаде часто приносил мне удачу.