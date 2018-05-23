Рафаэль Надаль: "Есть большая вероятность, что через пять лет я буду лучшим в рыбалке"

Снова ставший первой ракеткой мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что не может с точностью сказать, останется ли в теннисе через пять лет. Однако он отметил, что с большой вероятностью в это время он будет лучшим в рыбалке.

– Я не уверен, буду ли играть в теннис в 36-37 лет, – цитирует Sky Sports Надаля. – Сложно сказать, где я буду через пять лет. Сейчас появилось много сильных и талантливых игроков. Смогу ли я быть первым через пять лет? Не знаю, есть вероятность, что через пять лет я буду лучшим в рыбалке. Сегодня очень сильны Зверев, Тим и Шаповалов​. Скоро могут появиться и другие, поэтому сложно предположить, что будет в будущем.

Надаль снова возглавил рейтинг АТР