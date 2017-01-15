Рафаэль Надаль: "Если перестану быть конкурентоспособным, то займусь рыбалкой"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что восстановился от травм, однако до сих пор чувствует боль в запястье. Также экс-первая ракетка мира отметил, что может уйти из тенниса, если поймет, что не может конкурировать с сильнейшими спортсменами. Надаль примет участие в открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 16 по 29 января.

– Сейчас нет проблем с травмами, – цитирует Reuters Надаля. – Боль осталась далеко позади. Нужно быть честным с самим собой и понимать, что после "Ролан Гаррос", в последний раз я хорошо чувствовал себя во время матча на US Open. На Олимпиаде, на таком крупном событии, у меня болело запястье. Было трудно играть. Сейчас я наслаждаюсь своим состоянием, пусть я и провел всего пару матчей за последние семь месяцев. Я играю в теннис, потому что мне нравится это делать. Когда я пойму, что перестал быть конкурентоспособным, то начну, наверное, играть в гольф или займусь рыбалкой.