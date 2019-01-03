Рафаэль Надаль: "Думаю, буду готов на 100 процентов к Australian Open"

Испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с ATP турнира в Брисбене (Австралия), объяснил свое решение. Он также выразил уверенность, что будет готов на сто процентов к Australian Open.

– После долгого периода без участия в турнирах я почувствовал боль в ноге, – приводит официальный сайт ATP слова Надаля. – Я сделал МРТ, и оно показало небольшое растяжение мышцы левого бедра. Но я все равно пытался и хотел играть. Из-за разницы во времени в Австралии и Испании я пообщался с врачами вчера и пошел спать. Когда проснулся, врачи в Испании еще спали, так что мне пришлось ждать для принятия окончательного решения.

Чувствую себя лучше, чем четыре дня назад. Пожалуй, через пять дней восстановлюсь на 100 процентов. Уверен, к Australian Open буду готов на 100 процентов.

Напомним, испанец перенес операцию на голеностопе. Он не смог завершить из-за травмы полуфинал US Open против Хуана Мартина Дель Потро и не играл вплоть до выставочного турнира в Абу-Даби, где дошел до полуфинала и отказался играть в матче за 3-е место с россиянином Кареном Хачановым.

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