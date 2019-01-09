Рафаэль Надаль: "Чувствую себя лучше, чем год назад"

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свое состояние накануне турнира Большого шлема Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 15 по 28 января. Напомним, что недавно спортсмен снялся с ATP турнира в Брисбене (Австралия).

– То, как начался прошлый сезон, и то, как текущий – большая разница, – приводит Tennis World USA слова Надаля. – В 2017 году мне пришлось сняться с "Ролан Гаррос", у меня было ужасное межсезонье – не было ни дня, когда я мог провести полноценную тренировку.



Тогда у меня были большие проблемы с коленями. Теперь, хоть я и перенес операцию на голеностопе, чувствую себя значительно лучше, чем 12 месяцев назад. Я провел отличную предсезонную подготовку и готов к сезону. Я настроен позитивно.

Испанец перенес операцию на голеностопе. Он не смог завершить из-за травмы полуфинал US Open против Хуана Мартина Дель Потро и не играл вплоть до выставочного турнира в Абу-Даби, где дошел до полуфинала и отказался играть в матче за 3-е место с россиянином Кареном Хачановым.

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