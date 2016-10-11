Пять игроков Top-10 начнут сезон в Брисбене

Игроки первой десятки рейтинга ATP Кеи Нишикори, Милош Раонич и Доминик Тим подтвердили свое участие в турнире Brisbane International, который пройдет в с 1 по 7 января 2017 года. Ранее о желании выступить в Брисбене объявили Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка. Таким образом, на турнире категории "250" (самой скромной в градации ATP) сыграют сразу пять представителей Top-10.

Раонич является действующим победителем турнира. В финале-2016 он переиграл Роджера Федерера. Сам швейцарец брал титул в Брисбене годом ранее. Также Brisbane International побеждали Ллейтон Хьюитт, Энди Маррэй и Энди Роддик.