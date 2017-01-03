Пуйе вышел во второй круг турнира в Австралии, Зверев обыграл Де Минаура

В матче первого круга турнира в Австралии немец Миша Зверев одержал победу над Алексом Де Минауром - 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут.

В другой встрече француз Лукас Пуйе в двух сетах обыграл соотечественника Жиль Симона. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Зверев М. (Германия) - Де Минаур (Австралия, 5) - 6:3, 6:3

Пуйе (Франция, 6) - Симон (Франция) - 7:6, 7:6

Шварцман (Аргентина) - Керри (США) - 6:2, 6:4

Троицки (Сербия) - Нишиока (Япония, Q) - 6:4, 7:5