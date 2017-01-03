Пуйе вышел во второй круг турнира в Австралии, Зверев обыграл Де Минаура

В матче первого круга турнира в Австралии немец Миша Зверев одержал победу над Алексом Де Минауром - 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут.
В другой встрече француз Лукас Пуйе в двух сетах обыграл соотечественника Жиль Симона. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 437 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Зверев М. (Германия) - Де Минаур (Австралия, 5) - 6:3, 6:3
Пуйе (Франция, 6) - Симон (Франция) - 7:6, 7:6
Шварцман (Аргентина) - Керри (США) - 6:2, 6:4
Троицки (Сербия) - Нишиока (Япония, Q) - 6:4, 7:5