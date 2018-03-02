Пуйе стал первым финалистом на турнире в Дубае

Француз Лукас Пуйе вышел в финал турнира в Дубае. Со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) он обыграл серба Филипа Краиновича. Матч продолжался 2 часа 19 минут. Отметим, что Пуйе победил в шести предыдущих полуфиналах, в которых принимал участие. В финале он встретится с Малеком Жазири из Туниса или испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Лукас Пуйе (Франция, 2) - Филип Краинович (Сербия, 7) - 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)
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