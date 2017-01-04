11:10 | ТЕННИС — ATP

Пуйе снялся с розыгрыша турнира в Австралии из-за травмы, Эдмунд вышел в четвертьфинал

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Французский теннисист Лукас Пуйе не смог доиграть матч второго круга турнира в Австралии с британцем Кайлом Эдмундом из-за травмы. Встреча завершилась во втором сете при счете 3:1 в пользу британца. Теннисисты провели на корте 59 минут.

В другом матче третий "сеяный" турнира Кеи Нишикори обыграл американца Джареда Дональдсона (4:6, 6:4, 6:3). Встреча продлилась 2 часа 23 минуты.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эдмунд (Великобритания) - Пуйе (Франция, 6) - 6:3, 3:1 отказ

Нишикори (Япония, 3) - Дональдсон (США, Q) - 4:6, 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/brisbane/2017

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