Пуйе обыграл Сугиту и может встретиться с Донским в полуфинале в Дубае

Француз Лукас Пуйе вышел в полуфинал турнира в Дубае. Со счетом 3:6, 6:3, 6:2 он переиграл японца Юити Сугиту. Пуйе выполнил 14 эйсов и нанес 46 ударов навылет, а также четыре раза взял чужую подачу. В полуфинале он встретится с Филипом Краиновичем или Евгением Донским.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов



Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лукас Пуйе (Франция, 2) - Юити Сугита (Япония, 8) - 3:6, 6:3, 6:2