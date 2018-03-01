20:35 1 марта | Теннис — ATP

Пуйе обыграл Сугиту и может встретиться с Донским в полуфинале в Дубае


Француз Лукас Пуйе вышел в полуфинал турнира в Дубае. Со счетом 3:6, 6:3, 6:2 он переиграл японца Юити Сугиту. Пуйе выполнил 14 эйсов и нанес 46 ударов навылет, а также четыре раза взял чужую подачу. В полуфинале он встретится с Филипом Краиновичем или Евгением Донским

Дубай (ОАЭ) 

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 623 485 долларов
 
Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Лукас Пуйе (Франция, 2) - Юити Сугита (Япония, 8) - 3:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/2018/

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