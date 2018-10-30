Представитель Дель Потро опроверг информацию о пропуске Итогового турнира

Пресс-атташе аргентинца Хуан Мартина дель Потро Хорхе Виале опроверг информацию о том, что теннисист не сможет сыграть на Итоговом турнире ATP из-за трещины в коленной чашечке. По его словам, решение пока не приянто.

- Хуан-Мартин продолжает свое восстановление, - написал Виале в Твиттере. - Сейчас он работает в спортзале и бассейне. У него больше нет специальной шины, которую носил ранее.



Процесс восстановления – это последовательная вещь. Мой клиент еще не принял никаких решений по поводу участия в ближайшем турнире. Если оно будет принято, то о нем станет известно в своем время.