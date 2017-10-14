Победитель матча Кузнецов - Медведев сыграет с первой ракеткой "ВТБ Кубка Кремля" Карреньо Бустой

Сегодня в Москве прошла жеребьевка "ВТБ Кубка Кремля". Россиянин Андрей Кузнецов в первом круге турнира встретится с соотечественником Даниилом Медведевым. Победитель этого противостояния встретится с первой ракеткой турнира в Москве испанцем Пабло Каррьено Бустой.

Другие пары первого круга "ВТБ Кубка Кремля" выглядят следующим образом:

Евгений Донской - Рожериу Дутра Силва

Роман Сафиуллин - победитель квалификации

В этом году "ВТБ Кубок Кремля" проходит с 14 по 22 октября. Его общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов.