Пике хочет организовать новый теннисный турнир

Инвестиционная группа Kosmos, президентом которой является защитник сборной Испании по футболу Жерар Пике, планирует создание нового мужского теннисного турнира, информирует The Telegraph.

Новое соревнование будет называться Majesty Cup, его призовой фонд составит 10 миллионов долларов. В турнире будет принимать участие 64 теннисиста.

Отличительной особенностью данного соревнования является факт того, что призовые получит только один участник - победитель. Остальные 63 спортсмена не получат ничего.

Ориентировочное время проведения турнира - сентябрь, сразу после US Open. В результате реформы Кубка Дэвиса (по новому формату турнир будет проходить в течение одной недели в ноябре, Прим. "СЭ"), у спортсменов освободится неделя, на которой и будет проходить новое соревнование.