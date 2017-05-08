Пике был освистан во время матча Феррер - Кукушкин

Матч первого круга турнира в Мадриде между Давидом Феррером (Испания) и Михаилом Кукушкиным (Казахстан) посетил защитник "Барселоны" Жерар Пике. Увидев каталонца на трибунах, собравшиеся болельщики в течение нескольких минут освистывали его, оскорбляя и выкрикивая HalaMadrid ("Да здравствует "Мадрид", кричалка болельщиков "Реала" – Прим. "СЭ").

Напомним, что Пике делал неоднократные провокационные заявления в адрес "Реала", которые, как считается в Испании, накаляют обстановку внутри местной сборной, что мешает успешным выступлениям команды на международной арене.

Сам матч между Феррером и Кукушкиным завершился в пользу испанца – 2:6, 7:6 (7:1), 6:4.