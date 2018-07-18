Первый "сеяный" Шварцман выбыл во втором круге турнира в Бостаде

Аргентинец Диего Шварцман вылетел с турнира в Бостаде, проиграв во втором круге победителю квалификации Симоне Болелли.

Второй номер "посева" Пабло Карреньо Буста выиграл у Тиагу Монтейру.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP SkiStar Swedish Open

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анри Лааксонен (Швейцария, LL) - Маттео Берреттини (Италия) - 6:2, 6:2

Симоне Болелли (Италия, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 1) - 7:6 (10:8), 6:3

Фернандо Вердаско (Испания, 5) - Педру Соуза (Португалия) - 6:3, 6:2

Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) - Тиагу Монтейру (Бразилия) - 6:4, 6:3