02:27 | Теннис — ATP

Пэр и Соуза не сумели пробиться во второй раунд турнира в Умаге


Состоялись матчи первого раунда турнира ATP в Умаге (Хорватия).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Максимилиан Мартерер (Германия, 9) - Нино Сердарушич (Хорватия, WC) - 3:6, 7:5, 6:3

Мартон Фучович (Венгрия) - Бенуа Пэр (Франция, 8) - 6:1, 6:3

Иржи Веселы (Чехия) - Стефано Травалья (Италия, Q) - 6:3, 3:6, 6:2

Альяж Бедене (Словения) - Жоау Соуза (Португалия, 7) - 7:6, 4:6, 6:4

Марко Трунхельити (Аргентина)- Франко Скугор (Хорватия) - 6:3, 6:4

Мартин Клижан (Словакия, Q) - Николас Харри (Чили) - 6:2, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/umag/2018/

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