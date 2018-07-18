Пэр и Соуза не сумели пробиться во второй раунд турнира в Умаге

Состоялись матчи первого раунда турнира ATP в Умаге (Хорватия).
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Максимилиан Мартерер (Германия, 9) - Нино Сердарушич (Хорватия, WC) - 3:6, 7:5, 6:3
Мартон Фучович (Венгрия) - Бенуа Пэр (Франция, 8) - 6:1, 6:3
Иржи Веселы (Чехия) - Стефано Травалья (Италия, Q) - 6:3, 3:6, 6:2
Альяж Бедене (Словения) - Жоау Соуза (Португалия, 7) - 7:6, 4:6, 6:4
Марко Трунхельити (Аргентина)- Франко Скугор (Хорватия) - 6:3, 6:4
Мартин Клижан (Словакия, Q) - Николас Харри (Чили) - 6:2, 6:0
Дополнительная информация
Материалы других СМИ