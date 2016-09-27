Пэр, Беллуччи и Веселы вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне

Бенуа Пэр в матче первого круга турнира в Шэньчжэне обыграл Николоза Басилашвили. Также во второй круг вышли Томаз Беллуччи, Янко Типсаревич, Михаил Кукушкин, Иньиго Сервантес, Райан Харрисон, Малек Джазири и Иржи Веселы.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open 2016

Призовой фонд 641 305 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Беллуччи (Бразилия) - Элиаш (Португалия) - 6:3, 6:3

Типсаревич (Сербия) - Чжан Цзэ (Китай, WC) - 7:6 (7:3), 6:4

Пэр (Франция, 6) - Басилашвили (Грузия) - 6:7 (5:7), 7:5, 6:3

Кукушкин (Казахстан) - Росол (Чехия) - 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4)

Сервантес (Испания) - Сантиллан (Япония, WC) - 6:2, 7:6 (7:5)

Харрисон Р. (США, Q) - Гарсия Лопес (Испания) - 7:5, 6:4

Джазири (Тунис) - Робер (Франция) - 6:3, 7:6 (7:5)

Веселы (Чехия, 8) - Андухар (Испания) - 6:2, 7:6 (10:8)