Пелья и Чеккинато - в финале турнира в Умаге

Аргентинец Гвидо Пелья победил Робина Хаасе из Голландии в полуфинале турнира в Умаге. В другом матче 1/2 финала итальянец Марко Чеккинато взял верх над аргентинцем Марко Трунельити.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Гвидо Пелья (Аргентина) - Робин Хаасе (Голландия, 6) - 6:3, 1:6, 6:2

Марко Чеккинато (Италия, 3) - Марко Трунхельити (Аргентина, Q) - 6:2, 6:1