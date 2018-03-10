Оже-Альяссим стал первым игроком 2000 года рождения, выигравшим матч на уровне турнира "Мастерс-1000"

Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Тем самым он стал первым игроком, родившимся в 2000 году или позже, который выиграл матч на соревновании подобного уровня. Со счетом 6:2, 7:6 (7:4) он обыграл своего соотечественника Вашека Поспишила. Далее Оже-Альяссим встретится с еще одним канадцем Милошем Раоничем.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) - Вашек Поспишил (Канада, Q) - 6:2, 7:6 (7:4)