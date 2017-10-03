Организация Пике не станет создавать альтернативный Кубку Дэвиса турнир

Инвестиционный фонд China Media Capital, в состав которого входил защитник "Барселоны" Жерар Пике, не станет создавать командный турнир АТР, который станет альтернативой Кубку Дэвиса, сообщает palco23.com. По информации источника, бороться за право создать турнир будут бороться промоутеры Australian Open и организаторы турнира в Индиан-Уэллсе.

Отмечается, что ATP намерена принять решение о том, кто именно займется проведением турнира, как можно скорее. Ассоциация основывается на коммерческом успехе Кубка Лэйвера, который был создан Роджером Федерером.