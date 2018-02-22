Опелка обыграл первого "сеяного" Сока в Делрэй-Бич

Американка Райлли Опелка вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич. Со счетом 4:6, 7:5, 6:3 он переиграл первого "сеяного", своего соотечественника Джека Сока. Опелка выполнил 17 эйсов, допустил пять двойных ошибок и трижды взял чужую подачу. В четвертьфинале американец встретится с немцем Питером Гойовчиком.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 556 010 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Райлли Опелка (США, WC) - Джек Сок (США, 1) - 4:6, 7:5, 6:3