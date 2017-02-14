Опелка и Джумхур вышли во второй круг турнира в Мемфисе

Американец Райлли Опелка в первом круге турнира в Мемфисе одержал победу над соотечественником Джаредом Дональдсоном - 6:1, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. В другой встрече представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур обыграл Кевина Андерсона из ЮАР (6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 6:4).

Мемфис (США)

Турнир ATP Memphis Open

Призовой фонд 642 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Опелка (США, WC) - Дональдсон (США, WC) - 6:1, 7:5

Джумхур (Босния и Герцеговина) - Андерсон Кев. (ЮАР) - 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 6:4