Обидчик Южного Сеппи проиграл во втором круге турнира в Софии

Итальянец Андреас Сеппи уступил Жиль Мюллеру из Люксембурга во втором круге турнира в Софии. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (2:7). Ранее Сеппи в первом круге обыграл россиянина Михаила Южного.

В четвертьфинал также пробились румын Мариуш Копил и немец Максимилиан Мартерер.

София (Болгария)

Турнир ATP Diema Extra Sofia Open

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мариуш Копил (Румыния) – Блаж Кавчич (Словения) – 6:2, 6:2

Жиль Мюллер (Люксембург, 3) – Андреас Сеппи (Италия) – 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)

Максимилиан Мартерер (Германия) – Жоау Соуза (Португалия, 7) – 7:5, 7:6 (8:6)