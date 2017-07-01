Новак Джокович: "Я вернул Анчича в теннис"

Серб Новак Джокович подтвердил, что пригласил известного в прошлом хорватского теннисиста Марио Анчича в свой тренерский штаб. Сегодня Джокович победил француза Гаэля Монфиса в финале турнира в Истборне, завоевав второй титул в сезоне.

– Марио – мой очень хороший друг, – приводит Reuters слова Джоковича. – Когда-то он был седьмой ракеткой мира, побеждал Федерера на Уимблдоне. Он был очень талантлив, но был очень неудачен с травмами и болезнями, которые заставили его рано закончить его карьеру. Но мы всегда поддерживали связь, и я вернул его к спорту. Теперь я очень рад провести время с ним и Агасси в Лондоне.

Анчич за карьеру выиграл три титула в одиночном разряде. В феврале 2011 года он объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Ранее Джокович сообщил, что во время Уимблдона с ним также будет работать Андре Агасси.