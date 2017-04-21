Новак Джокович: "Я упустил свой шанс в начале третьего сета"

Серб Новак Джокович посетовал на упущенные возможности в матче 1/4 финала турнира в Монте-Карло с Давидом Гоффеном (2:6, 6:3, 5:7). Он признался, что не понимает, в чем причина поражения.

– Я упустил свой шанс в начале третьего сета, – цитирует AFP Джоковича. – У меня была возможность, которую я не использовал. Сегодня мне не повезло. Это спорт. Я начал игру медленно. Возможно, нагрузка предыдущих дней сказалась. Но по ходу игры чувствовал себя нормально. Нужно просто работать над собой. Сейчас я играю лучше, чем в начале года. Но тут особое покрытие. Нужна практика, чтобы настроиться.