Новак Джокович: "Судье хотелось быть звездой"

Первая ракетка мира Новак Джокович, уступивший Роберто Баутисте Агуту в полуфинале турнира в Китае (4;6, 4:6), ожидал, что не сможет постоянно находиться на пике формы. Серб подчеркнул, что большое количество игр сказывается на его психологическом состоянии.

- Может быть, количество матчей, проведенных в последнее время, дало о себе знать, - приводит Dailymail слова Джоковича. - Не исключаю, что это причина возникновения проблем с психологией. Рано или поздно это должно было случиться. Знал, что не смогу постоянно находиться на пике.

Конфликт с судьей? Я не понимаю решения, которое он принял. Все ходят менять ракетки, а я пошел сменить футболку, за что получил предупреждение. Сегодня он был звездой. Видимо, ему этого хотелось.