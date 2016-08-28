Новак Джокович стал президентом Совета игроков ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович избран президентом Совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Предполагается, что серб будет занимать эту должность как минимум до июня 2018 года. Южноафриканец Кевин Андерсон стал вице-президентом, двукратный олимпийский чемпион Энди Маррэй и Жиль Симон также вошли в совет, сообщает Tennis World.

"Как человек, имеющий в настоящий момент определенное влияние, я попытаюсь направить его на улучшение нашего вида спорта. Роджер Федерер занимался этим на протяжении долгого времени, и Рафаэль Надаль тоже входил в совет. Мне кажется, это правильно, что сильнейших игроков мира привлекают к управлению", - сказал Джокович.