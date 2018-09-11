Новак Джокович: "Поражение в Париже заставило меня многое переосмыслить"

Сербский теннисист Новак Джокович поделился секретом успеха после победы в финале US Open, где он обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. По словам теннисиста, поражение от Марко Чеккинато на стадии 1/4 финала Roland Garros минувшим летом заставило его многое переосмыслить.

- Чеккинато заставил меня осознать многие вещи после поражения на Roland Garros, - приводит Tennis World USA слова Джоковича. - Я был очень, очень разочарован своим выступлением в тот день. Его заслуга в том, что он сыграл потрясающий матч. Я чувствовал, что был так близок к желаемому уровню, но в итоге недооценил значение этого матча. Мне пришлось немного отключиться. Я пошел в поход с женой, в течение пяти дней был во французских горах. Мы просто изолировали себя и приняли все с другой точки зрения. С тех пор теннис для меня совершенно другой.

Новак Джокович выиграл US Open в третий раз. Это его 14-й титул "Большого шлема".

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