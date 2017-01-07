Новак Джокович: "Начать год с победы над Маррэем - мечта"

Серб Новак Джокович после победы в финальном матче турнира в Дохе над первой ракеткой мира британцем Энди Маррэем отметил важность достигнутого результата. По его словам, теперь нужно время, чтобы хорошо подготовиться к Открытому чемпионату Австралии.



- Конечно, это один из лучших способов начать год, - цитирует Джоковича ESPN. - Вчера я спас пять матчболов в полуфинале, а сегодня уже у меня было три или четыре матчбола во втором сете, а Маррэй их отыграл. Я уж было подумал, мол, непришло ли время отдавать долги. Когда играешь с Энди, то до последнего удара нельзя быть ни в чем уверенным. Сыграть три сета за три часа – это не так уж необычно для нас.

Это был очень сложный матч в физическом плане. Нам обоим нужно время, чтобы восстановиться и подготовиться к Открытому чемпионату Австралии. Для меня эта победа очень важна. Последние три месяца я не чувствовал себя уверенно на корте. Я играл не очень стабильно. Начать год с победы в матче с первой ракеткой мира и твоим самым главным соперником – это мечта.