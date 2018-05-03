Новак Джокович: "Мне надо взять пример с Надаля и Федерера"

Серб Новак Джокович заявил, что хочет пойти по стопам Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, которые успешно вернулись в тур после травм. Бывший первый номер мирового рейтинга провел пять турниров с июля прошлого года из-за травмы и операции на локте.

– Я счастливый человек. У меня все хорошо и на корте, и за его пределами. Ну, спортивная карьера сейчас идет не так успешно, как я бы хотела, но я пытаюсь вернуться на тот уровень, который у меня был до травмы, – цитирует Tennis World USA Джоковича. – Надаль и Федерер делали большие перерыве и возвращались. Я могу взять с них пример. Я совершил некоторые ошибки, я вернулся раньше, чем было нужно. Я слишком хотел вновь играть в теннис, а надо было принять стратегически верное решение.