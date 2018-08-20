08:33 | Теннис — ATP

Новак Джокович: "Это особенный момент в моей карьере"


Сербский теннисист Новак Джокович после победы в Цинциннати отметил, что этот трофей был большой мотивацией для него. Спортсмен также добавил, что испытывал огромное давление, так как до этого пять раз проигрывал на данном турнире.

Безусловно, это один из особенных моментов в моей карьере, - приводит пресс-служба ATP слова Джоковича. - Я говорил ранее, что этот трофей был для меня мотивацией. Большой мотивацией. Но в то же время, я старался не думать слишком много о давлении, потому что у меня уже были неудачные попытки. В сегодняшнем матче было непросто психологически, потому что я знал, что проигрываю Федереру каждый раз на этом корте. Он и Надаль были важной частью моей жизни, моей карьеры и моей эволюции в качестве теннисиста. Они заставили меня играть в мой лучший теннис. Они заставили меня совершенствоваться. Они заставили меня задуматься о том, что мне нужно сделать, чтобы попытаться стать лучшим игроком в мире. Я доволен и очень горд. Я пыталась пять раз - у меня ничего не получилось. Но я продолжал приезжать сюда.

Напомним, что в финале серб обыграл швейцарца Роджера Федерера - 6:4, 6:4. Этот триумф позволил Джоковичу стать первым, кому покорились все турниры серии АТР Masters 1000.

 

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