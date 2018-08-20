Новак Джокович: "Это особенный момент в моей карьере"

Сербский теннисист Новак Джокович после победы в Цинциннати отметил, что этот трофей был большой мотивацией для него. Спортсмен также добавил, что испытывал огромное давление, так как до этого пять раз проигрывал на данном турнире.

- Безусловно, это один из особенных моментов в моей карьере, - приводит пресс-служба ATP слова Джоковича. - Я говорил ранее, что этот трофей был для меня мотивацией. Большой мотивацией. Но в то же время, я старался не думать слишком много о давлении, потому что у меня уже были неудачные попытки. В сегодняшнем матче было непросто психологически, потому что я знал, что проигрываю Федереру каждый раз на этом корте. Он и Надаль были важной частью моей жизни, моей карьеры и моей эволюции в качестве теннисиста. Они заставили меня играть в мой лучший теннис. Они заставили меня совершенствоваться. Они заставили меня задуматься о том, что мне нужно сделать, чтобы попытаться стать лучшим игроком в мире. Я доволен и очень горд. Я пыталась пять раз - у меня ничего не получилось. Но я продолжал приезжать сюда.

Напомним, что в финале серб обыграл швейцарца Роджера Федерера - 6:4, 6:4. Этот триумф позволил Джоковичу стать первым, кому покорились все турниры серии АТР Masters 1000.